Eleições no Benfica. Noronha Lopes critica contratações de Vieira 

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, diz que Luís Filipe Vieira está a contratar jogadores com a única preocupação de vencer as eleições.

Na inauguração da sede de campanha, esta quarta-feira à noite, o candidato prometeu não delegar o futuro do Benfica a ninguém e, por isso, irá representar o clube pessoalmente em todas as negociações com patrocinadores e outras entidades do futebol.

Noronha Lopes anunciou ainda que vai apresentar o programa eleitoral nos próximos dias e dar a conhecer a lista de nomes que o acompanha a eleições em outubro.

A candidatura de Noronha Lopes já reúne apoios importantes que veem no candidato o perfil ideal para ser presidente do Benfica. Na inauguração, estiveram presentes o antigo jogador António Simões e o humorista Ricardo Araújo Pereira.