Académico de Viseu-Académica suspenso depois de 3 jogadores terem testado positivo

O jogo Académico de Viseu - Académica foi suspenso, devido aos casos positivos de covid-19 nos viseenses, anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que convocou para sábado uma reunião com os médicos de todas as equipas.

"A Liga Portugal informa que o jogo relativo à 1.ª jornada da Liga Pro [II Liga], entre o Académico de Viseu e a Académica, marcado para as 11 horas deste sábado foi suspenso, por determinação da ACES [agrupamento de centros de saúde] Dão Lafões, em articulação com a DGS [Direção-Geral da Saúde], depois de informado o departamento médico do Ac. Viseu", lê-se no comunicado da Liga de clubes.