DGS impede jogo entre Feirense e Chaves com jogadores já em campo

O encontro Feirense - Desportivo de Chaves, da primeira jornada II Liga de futebol, foi hoje adiado, num dia em que o conjunto flaviense revelou ter tido quatro resultados positivos a covid-19 no seu grupo de trabalho.

Já com as duas equipas prontas para começar a partida, o árbitro João Gonçalves recebeu uma chamada telefónica e deslocou-se durante breves instantes ao túnel de acesso ao relvado.

Na transmissão televisiva da SportTV foi ainda possível ver os delegados da Liga Portuguesa de Futebol Profissional a falar ao telefone, juntamente com vários responsáveis dos dois clubes.Já 27 minutos depois da hora prevista para o início do encontro, o árbitro apitou para que os jogadores recolhessem ao balneário, sem que tenha sido prestada qualquer informação oficial até ao momento.

Durante a manhã, o Desportivo de Chaves revelou que dois jogadores e dois elementos da equipa técnica do Desportivo de Chaves estavam infetados com o novo coronavírus.

O médio Guzzo e o guarda-redes Samu, e ainda os treinadores adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro, testaram positivo "embora assintomáticos", revelou, em comunicado, o clube transmontano.

Portugal com mais 3 mortes e 687 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.855 mortes e 62.813 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.852 para 1.855, mais 3 do que na quinta-feira - duas mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra teve lugar na região do Algarve.

O número de infetados aumentou de 62.126 para 62.813, mais 687, o número de novos casos mais alto desde 16 de abril

Em vigilância permanecem 35.712 contactos, mais 531 do que na quinta-feira.

Há mais 203 pessoas recuperadas da doença, totalizando 43.644.

O número de internados desceu para 404 (menos dois) e o de doentes em internamento nas Unidades de Cuidados Intensivos baixou para 54 (menos três).