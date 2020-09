O candidato à presidência do Benfica João Noronha Lopes reagiu esta manhã à notícia de que António Costa e Fernando Medina estão na lista de honra de Luís Filipe Vieira.



Noronha Lopes escreve no Twitter que "cabe a cada um tirar as conclusões".

João Noronha Lopes garante que a candidatura que representa é a favor da separação entre a política e o futebol.

Às eleições que se realizam em outubro há quatro candidatos.