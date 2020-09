Luís Filipe Vieira retira António Costa da comissão de honra

Luís Filipe Vieira retirou o primeiro-ministro, António Costa, da comissão de honra à sua recandidatura à presidência do Benfica.

O primeiro-ministro esteve debaixo de fogo desde que se soube que era membro da comissão, e até o Presidente da República confirmou que iria questioná-lo sobre esta decisão na reunião desta semana. Para Vieira, o que se assistiu nos últimos dias foi "uma das campanhas mais hipócritas e demagógicas de que tenho memória".

"Vivemos tempos em que a justiça passou a ser feita no Facebook, nas redes sociais e nos media. Tempos em que os juízes foram substituídos por jornalistas e comentadores que, num registo de excessos, sem conhecimento dos factos, mas com a cumplicidade de quem os vai parcialmente alimentando com o único objetivo de contaminar a perceção pública, vão minando o espaço mediático", escreveu o Presidente dos 'encarnados'.

Na altura, ao semanário Expresso, o gabinete de Costa tinha dito que o apoio era enquanto sócio e não como primeiro-ministro. Desta lista faz ainda parte o presidente da Câmara de Lisboa, cuja assessoria também já garantiu que o autarca está na comissão a título pessoal.

Vieira critica o “ataque incompreensível e torpe” a Costa e Medina, que já o tinham apoiado em 2012 e 2016, dizendo que esta é uma “campanha populista de difamação” contra os dois sócios do Benfica.

Diz-se ainda de consciência tranquila e que, se for condenado no futuro nos processos em que é suspeito, sairá pelo “próprio pé” da presidência do clube.

OPERAÇÃO LEX E A ODEBRECHT

O mandato do presidente das águias está a ser marcado por casos ligados à justiça. É arguido na Operação Lex e na semana passada viu-se envolvido em mais um esquema com a Odebrecht.

Rui Pinto acusa o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de estar envolvido num esquema de corrupção com a Odebrecht, empresa condenada no Brasil, no processo Lava Jato.

A denúncia é do Observador e do Público, que tiveram acesso a um inquérito que corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.