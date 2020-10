Treinador adjunto do Sporting admite desilusão pela derrota

Emanuel Ferro destacou a entrega dos jogadores no jogo e garante que a resposta vai surgir noutras competições. O técnico adjunto assumiu que toda a equipa está desiludida.

O Sporting foi esta quinta-feira derrotado, no Estádio José Alvalade, pelos austríacos do Lask Linz por 4-1, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

O Sporting vai assim falhar a presença na fase de grupos da Liga Europa, cujo sorteio está agendado para esta sexta-feira às 12h00 e terá transmissão em direto na SIC Notícias.