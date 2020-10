Sporting goleado em casa pelo Lask no adeus à Liga Europa

O Sporting foi esta quinta-feira derrotado, no Estádio José Alvalade, pelos austríacos do Lask Linz por 4-1, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Trauner deu vantagem à equipa visitante logo aos 14 minutos, mas o jovem Tiago Tomás, que já tinha marcado na eliminatória anterior, restabeleceu a igualdade perto do intervalo (42').

Na segunda parte, o "leão" caiu com estrondo, graças aos golos de Raguz (58'), Michorl (65') e Gruber (69'), com o defesa central uruguaio Sebástian Coates a ser expulso pelo meio (63') com um cartão vermelho direto, depois de ter travado em falta Balic, que seguia isolado rumo à baliza de Adán.

O Sporting vai assim falhar a presença na fase de grupos da Liga Europa, cujo sorteio está agendado para esta sexta-feira às 12h00 e terá transmissão em direto na SIC Notícias.