Luís Filipe Vieira: "A minha sucessão tem de ser preparada"

Hoje, no Jornal da Noite

O Presidente do Benfica voltou a afirmar, numa entrevista à SIC, que vai fazer o último mandato na presidência do clube, caso vença as eleições marcadas para 30 de outubro.

Os próximos quatro anos, segundo revela, servirão para preparar a sucessão, diz Luís Filipe Vieira, neste excerto de uma entrevista que vai ser transmitida esta quinta-feira no Jornal da Noite da SIC.

Em relação aos objetivos traçados para a presente época, o Presidente dos encarnados quer vencer a Liga Europa e minimizar, asssim, o prejuízo causado pela eliminação precoce na Liga dos Campeões.