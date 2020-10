Um morto em acidente no Rali do Vidreiro na Marinha Grande

Uma jovem copiloto morreu este sábado num acidente no Rali Vidreiro 2020, na Marinha Grande. A vítima tinha 21 anos, era de nacionalidade espanhola e competia num carro da Peugeot.

“Infelizmente temos a comunicar um óbito no nosso rali. A concorrente Laura Salvo, que competia como navegadora na Peugeot Rally Cup Iberica, sofreu um acidente logo no início do primeiro troço, acabando por falecer. O Clube Automóvel da Marinha Grande e os respetivos meios de auxílio chegaram ao local em cerca de dois minutos, fazendo todos os possíveis para salvar a jovem concorrente, tentando a reanimação. Os meios levaram a vítima para uma zona onde fosse possível a chegada de um helicóptero de emergência médica, mas a concorrente acabou por falecer no local. Em meu nome, e em nome do Clube Automóvel da Marinha Grande endereço publicamente os meus sentimentos a toda a família, amigos e equipa da vítima.”, lamentou o presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande.

As provas de qualificação do Rali Vidreiro Centro de Portugal, 6.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, realizaram-se esta sexta-feira, iniciando-se este sábdo a prova oficial, que teve partida no Parque da Cerca, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.