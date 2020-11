Morreu Mário Dias, dirigente do Benfica e impulsionador do novo estádio da Luz

O antigo dirigente do Benfica Mário Dias, um dos grandes impulsionadores do novo estádio da Luz, morreu no domingo, revelou o Benfica na sua página oficial.

Na nota, os 'encarnados' dão a conhecer uma mensagem de condolências do presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

"É com enorme consternação e tristeza que, em nome do Sport Lisboa e Benfica e em meu nome pessoal, manifesto a mais profunda dor e pesar pelo falecimento de Mário Dias", pode ler-se na nota.

Luis Filipe Vieira destaca ainda o contributo dado por Mário Dias ao clube, que, além de ser reconhecido como o 'pai' do novo estádio da Luz, integrou a equipa diretiva de Manuel Vilarinho, bem como as direções de Luís Filipe Vieira entre 2003 e 2009.