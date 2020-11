Buscas na SAD do Sporting: PJ investiga alegado branqueamento de capitais 

A Polícia Judiciária realizou esta segunda-feira buscas na SAD do Sporting, em Alvalade.

De acordo com fonte do clube, as autoridades estão a investigar um alegado branqueamento de capitais entre 2011 e 2014, quando Godinho Lopes e Bruno de Carvalho foram presidentes.

O processo está relacionado com a entrada da Holdimo no capital social da SAD leonina.

Contactado pela SIC, Godinho Lopes diz-se tranquilo com tudo o que fez na presidência do Sporting. Bruno de Carvalho não quis reagir e Álvaro Sobrinho, presidente da Hodilmo, não respondeu ao contacto feito.