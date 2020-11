Sporting alvo de buscas em processo distinto do Benfica e do Santa Clara

EM ATUALIZAÇÃO

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas em Alvalade, mas no âmbito de um processo distinto do que levou à investigação que decorre nas instalações do Benfica e no Santa Clara.



Em Alvalade, as autoridades investigam suspeitas de branqueamento de capitais entre 2011 e 2014. Em causa está a entrada da empresa Holdimo no capital da Sporting SAD.

Em comunicado, a Sporting confirma a realização de buscas por parte da PJ às suas instalações.

"Em causa um alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014. A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD disponibiliza-se para colaborar com as autoridades para o esclarecimento de todo este processo."