PJ faz buscas ao Benfica e ao Santa Clara

A Polícia Judiciária está a fazer buscas esta segunda-feira ao Benfica e ao Santa Clara por suspeitas de corrupção desportiva. De acordo com a revista sábado, as buscas estão a ser feitas por dezenas de agentes nas instalações dos dois clubes.

Trata-se de uma investigação conjunta do Ministério Público, da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária.

A operação estará relacionada com a compra e venda de três jogadores líbios. Em causa estão crimes de participação económica em negócio, recebimento indevido, corrupção desportiva e branqueamento de capitais.

No Estádio da Luz, as buscas estão a ser feitas na SAD e no gabinete da presidência. Estará também a ser investigado um empresário de Singapura ligado ao Santa Clara.