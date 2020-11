Presidente dá os parabéns a Miguel Oliveira por "alegria em tempos de sacrifício"

O Presidente da República deu hoje os parabéns ao piloto português Miguel Oliveira pela sua vitória no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, considerando que representou uma alegria para os portugueses em tempos de sacrifício.

Numa mensagem divulgada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa deu os parabéns a Miguel Oliveira "pela sua extraordinária vitória de hoje, em Portimão, em Portugal", felicitando também todos os portugueses "por este momento de alegria no meio de tantos meses de sacrifício e de sofrimento".

Está de parabéns Miguel Oliveira pela sua extraordinária vitória de hoje, em Portimão, em Portugal. Estão de parabéns os portugueses por este momento de alegria no meio de tantos meses de sacrifício e de sofrimento. O desporto português, desta vez no motociclismo, demonstra ser do melhor do mundo. O Presidente da República agradece ao nosso campeão nesta prova tão simbólica o contributo que deu e dá para o reforço da vontade de triunfar em tantos outros domínios da vida nacional.

O primeiro-ministro já deu os parabéns ao piloto. No twitter, António Costa diz que Miguel Oliveira fez uma grande prova e é um orgulho para o desporto português no regresso do MotoGP ao país.

Miguel Oliveira venceu hoje o Grande Prémio de Portugal de Moto GP em Portimão.



O piloto arancou do primeiro lugar onde se manteve até ao final da prova. Dominou a última corrida do ano do mundial de motociclismo.

Jack Miller termina em segundo lugar e Franco Morbidelli em terceiro no grande prémio que não teve adeptos nas bancadas.