Miguel Oliveira venceu hoje o Grande Prémio de Portugal de Moto GP em Portimão. Foi a segunda vitoria do português no Moto GP.



O piloto arancou do primeiro lugar onde se manteve até ao final da prova. Dominou a última corrida do ano do mundial de motociclismo.

Jack Miller termina em segundo lugar e Franco Morbidelli em terceiro no grande prémio que não teve adeptos nas bancadas.