As homenagens da família portista ao histórico dirigente Reinaldo Teles

A 'família portista' juntou-se esta quarta-feira na homenagem a Reinaldo Teles, com o FC Porto a lembrar um amor de 70 anos e André Villas-Boas a reconhecer que foi o histórico dirigente quem lhe abriu as portas do futebol.

"70 anos a amar o FC Porto, 50 a lutar pelo FC Porto, Até sempre, Reinaldo Teles", pode ler-se na conta oficial do FC Porto na rede social Twitter.

Atuais e antigos jogadores do FC Porto, como Sérgio Oliveira, Otávio, Alex Telles, Danilo ou Gonçalo Paciência, uniram-se ao luto 'portista' pela morte do histórico dirigente, vítima de covid-19, partilhando essa mesma publicação nas suas contas nas redes sociais, enquanto André Villas-Boas, o técnico que conquistou tudo pelos 'dragões' em 2010/11, incluindo o título nacional e a Liga Europa, escolheu o Instagram para homenagear o 'chefinho', como era conhecido.

"Abriste-me as portas do futebol. Jamais te esquecerei. Descansa em paz querido Chefinho", escreveu nas histórias daquela rede social o técnico do Marselha.

Já o diretor de comunicação do clube 'azul e branco', Francisco J. Marques, recordou "um dos grandes artesãos do FC Porto contemporâneo".

"Morreu hoje, depois de uma dura luta contra a covid-19, ele que trabalhou para tantas alegrias de todos os portistas. Cabe a todos nós honrar-lhe a memória e fazer do FC Porto um clube ainda maior", referiu no Twitter.

Também o Tondela, da I Liga, o Leixões e o Desportivo de Chaves, do segundo escalão, já endereçaram as condolências à família de Reinaldo Teles e ao FC Porto.