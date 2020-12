Sporting vence Belenenses SAD e termina 2020 na liderança do campeonato

O Sporting venceu este domingo por 2-1 a Beleneses SAD, num jogo da 11.ª jornada da I Liga, a última antes do final do ano.

Os golos da equipa de Alvalade foram marcados por Tiago Tomás, aos 5 minutos, e João Mário, aos 24. Já Miguel Cardoso marcou o golo da Belenenses SAD, que jogou com 10 jogadores, após a expulsão do central Tomás Ribeiro, aos 77 minutos.

O jogo decorreu no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Rui Costa.

Com esta vitória, o Sporting termina 2020 na liderança do campeonato. É a única equipa sem derrotas no campeonato.

Na antevisão do jogo, questionado sobre o mercado de transferências em janeiro, o treinador do Sporting disse que a "posição que gostava de ver reforçada era a do primeiro lugar".

"Três pontos no sapatinho contra o Belenenses SAD é o melhor presente que podemos ter", acrescentou.

O Sporting passou o Natal na liderança do campeonato, o que não acontecia desde 2001/02, época em que o clube foi campeão pela última vez.