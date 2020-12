Benfica. Jesus prepara encontro com Portimonense com cinco jogadores em isolamento

Jorge Jesus reconhece que o Benfica não está no melhor momento e, num balanço do campeonato, considera que o segundo lugar é prova disso. As "águias" perderam na final da Supertaça contra o FC Porto por 2-0.

“Se a gente fizer um balanço das dez jornadas, claro que já estivemos melhor do que estamos hoje. Estivemos sempre em primeiro, hoje estás em segundo. Não estás tão bem como é óbvio”, disse o treinador do clube da Luz em conferência de imprensa.

O próximo desafio é com o Portimonense, esta terça-feira. Jesus sublinha que a vitória é “importantíssima” para manter a proximidade ao primeiro lugar. Atualmente o Sporting lidera o campeonato nacional.

“Nós sabemos o que é que queremos, para onde caminhamos. O Benfica tem um estrutura onde todos nós sabemos as responsabilidades”, disse o treinador das “águias” em conferência de imprensa.

No entanto, o Benfica conta com menos cinco jogadores devido à infeção pelo novo coronavírus. Seferovic e João Ferreira foram diagnosticados esta segunda-feira e juntam-se a Pizzi, Gonçalo Ramos e Jardel.