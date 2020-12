Regresso do público aos estádios de futebol é um objetivo para 2021

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) enalteceu esta quinta-feira a resposta dada pelo futebol à pandemia de covid-19, apontando como grande objetivo para 2021 o regresso dos adeptos aos estádios.

"Nunca o final de um ano será tão festejado como este, e com ele vai a esperança no adeus a um 2020 que será para recordar a todos nos níveis, e não pelos melhores motivos. Costuma dizer-se que é nas piores horas que se vê quem tem capacidade de dar a volta por cima e, aí, o Futebol deu uma resposta cabal, ao aceitar os condicionalismos e perceber que só com muita resiliência seria possível levar os objetivos em frente", destacou numa publicação na sua conta na rede social Facebook.