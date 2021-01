Morreu o jogador do Alverca que sofreu paragem cardiorrespiratória em campo

Morreu esta quinta-feira o jogador do Alverca, Alex Apolinário, no hospital de Vila Franca de Xira, informou o clube em comunicado divulgado no site oficial.

O jogador encontrava-se em coma induzido desde domingo, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória em campo durante o jogo Alverca - União de Almeirim, a contar para o Campeonato de Portugal.

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do jogo, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.

O jogador, de 24 anos, chegou ao futebol português em 2018/2019 para alinhar pelo Alverca, após ter representado o Cruzeiro e o Atlético Paranaense no Brasil.

"O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares."

O clube informa ainda que todas as atividades foram canceladas.

Torreense-Alverca adiado

O jogo Torreense-Alverca, do Campeonato de Portugal, que estava agendado para domingo, foi adiado para data que "a acordar entre os dois emblemas", anunciou a FPF.