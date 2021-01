Sporting vence na Madeira e consolida liderança do campeonato

O Sporting manteve esta sexta-feira a invencibilidade na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Nacional, por 2-0, na 13.ª jornada, aumentando provisoriamente para sete pontos a vantagem sobre FC Porto e Benfica.

Num encontro que se devia ter disputado na quinta-feira, mas foi adiado devido ao mau tempo na Madeira, Nuno Santos (43 minutos) e Jovane Cabral (90) deram o quarto triunfo consecutivo aos 'leões' no campeonato.

Ainda invicto, o Sporting lidera a I Liga, com 35 pontos, mais sete do que FC Porto e Benfica, que têm menos um jogo, enquanto o Nacional continua em nono, com 13 pontos.