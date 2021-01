Clássico na Taça da Liga. Quatro baixas por covid-19 no FC Porto e no Sporting

No Sporting, Tabata é o mais recente caso de covid-19. Na equipa portista há mais três jogadores infetados: Sérgio Oliveira, Luís Diáz e Evanilson falham o clássico tem transmissão em direto na SIC às 19:45.

Em vésperas do jogo do FC Porto com o Sporting, Sérgio Conceição vê-se privado de cinco jogadores. Quatro têm covid-19 e um está castigado. Taremi falha o jogo causa do vermelho visto no clássico com o Benfica.

De regresso aos treinos com a equipa está Manafá, Carraça e Fábio Vieira que já recuperaram da infeção.

Do lado do Sporting, Rúben Amorim prepara a meia-final com o FC Porto com mais uma baixa. Nos últimos testes realizados, Bruno Tabata testou positivo e inicia agora um período de isolamento.

O avançado junta-se agora a Luís Neto, Nuno Mendes e Sporar, indisponíveis também por causa da covid-19. Em treze edições da Taça da Liga, o Sporting já conta com duas no Museu.

Já para o FC Porto, esta é a única prova nacional que nunca conquistou.

João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, é o árbitro do Sporting-FC Porto desta terça-feira.