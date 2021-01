Hugo Vieira tem propostas para regressar ao Japão.

O ponta de lança de 32 anos está a analisar as propostas que Carlos Gonçalves (ProEleven), representante do jogador, trouxe do futebol japonês. O 'Mercado Aberto' sabe que o jogador prefere ficar a jogar no futebol europeu.

Hugo Vieira esteve dois meses no Consadole Saporo do Japão, de onde regressou em Janeiro, após o final do contrato.