O 'Mercado Aberto' pode avançar em primeira mão que Nwankwo Obiora vai reforçar o Bnei Yehuda Tel Aviv.

O nigeriano rescindiu com o Boavista e estava atualmente sem clube.

A ProEleven que Carlos Gonçalves, representante doi do jogador, trouxe um pré-acordo do clube isrealita que foi adjudicado pelo médio defensivo. Nwankwo Obiora vai viajar nos próximos dias e tem à sua espera um contrato com a duração de um ano e meio.