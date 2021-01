"Vou abandonar este patético mundo de covid". Frederico Varandas vai apresentar queixa na Ordem dos Médicos

No final do encontro, Frederico Varandas apresentou-se na sala de imprensa para garantir que Sporar e Nuno Mendes não estão infetados com coronavírus.

O presidente do Sporting anunciou ainda que vai apresentar uma queixa na Ordem dos Médicos.

Nuno Mendes e Sporar ficaram fora das opções do Sporting para a meia-final da Taça da Liga frente ao FC Porto, depois de, na véspera, os "leões" terem anunciado a sua disponibilidade.

O lateral esquerdo e o avançado esloveno falharam a receção ao Rio Ave (1-1), da 14.ª jornada da I Liga, na sexta-feira, mas foram dados como aptos pelo departamento médico dos lisboetas, por se terem tratado, segundo o emblema leonino, de "falsos positivos" ao coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, convocou ambos, enquanto o FC Porto ameaçou "repensar a participação na 'final four'", caso fossem utilizados, por considerar esta situação "um atentado à saúde pública".

Frederico Varandas classificou toda a situação de "muito estranha" e garantiu "inequivocamente que os jogadores não têm covid".