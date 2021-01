Covid-19. Nuno Mendes e Sporar com "falsos positivos"

Os jogadores do Sporting Nuno Mendes e Sporar, que falharam na sexta-feira o jogo com o Rio Ave, devido à covid-19, "foram falsos positivos".

A informação foi avançada esta segunda-feira pelo diretor do departamento clínico do Sporting, João Pedro Araújo, que adiantou ainda que o defesa português e o avançado esloveno realizaram um teste PCR com resultado positivo na quarta-feira, antes do duelo da 14.ª jornada (1-1), mas dois testes efetuados "em laboratórios distintos", nos dois dias seguintes, foram negativos.

"Em concordância com o quadro clínico dos atletas, sempre totalmente assintomáticos, e no qual não foi possível concluir o foco de contágio, pode concluir-se que os resultados foram falsos positivos", indicou o médico do Sporting, antes da conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o FC Porto, de terça-feira, para a Taça da Liga.

João Pedro Araújo explicou que a estrutura 'leonina' aplicou "medidas adicionais" ao protocolo, com "testes internos e diários, em virtude do agravamento do quadro epidemiológico".

A direção clínica do Sporting "reconhece o extremo valor destes testes no combate à pandemia, com valores de especificidade do teste superiores a 99%", sendo "bastante raro" o resultado do teste "ser positivo e a pessoa não estar infetada".