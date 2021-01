O Sporting tem mais três casos de covid-19 no plantel principal. Luís Neto, Nuno Mendes e Sporar testaram positivo esta quarta-feira.

Os jogadores estão assintomáticos e em isolamento.

O treinador, Rúben Amorim, fica assim sem três jogadores a dois dias do duelo com o Rio Ave para a I Liga e a seis dias do jogo contra o FC Porto para as meias-finais da Taça da Liga.