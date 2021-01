Comité Olímpico Internacional reitera esforço para realizar Jogos Olímpicos Tóquio2020

O Comité Olímpico Internacional (COI) reiterou esta sexta-feira a intenção e os esforços para a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, entre 23 de julho e 8 de agosto, negando que tivesse sido decidido o seu cancelamento.

"Algumas notícias que circulam hoje informam que o governo japonês tomou de forma privada a decisão de cancelar os Jogos Olímpicos em Tóquio devido ao coronavírus. Isso é categoricamente falso", lê-se no comunicado do COI.

O organismo olímpico recorda que, "numa reunião do comité executivo do COI, em julho do ano passado, foi acordado que a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 teria lugar em 23 de julho deste ano, e que o programa e as sedes dos Jogos seriam reorganizados".

"Todas as partes envolvidas estão a trabalhar em conjunto para preparar uns bem-sucedidos Jogos neste verão. Estamos a implementar todas as medidas possíveis contra a covid-19 e vamos continuar o trabalho em estreita coordenação com o Comité Organizador dos Jogos Tóquio2020 e com o governo metropolitano de Tóquio, nos nossos preparativos para celebrar uns Jogos sãos e seguros este verão", prosseguiu o COI.

Para a próxima quarta-feira, 27 de janeiro, o COI tem agendada uma reunião do comité executivo, por videoconferência, no qual a organização vai intervir para dar conta dos desenvolvimentos dos preparativos.

Após este encontro, o presidente do COI, Thomas Bach, vai comparecer numa conferência de imprensa.

Jogos Olímpicos Tóquio2020 adiados

Em 30 de março de 2020, os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que estavam previstos entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, foram, pela primeira vez na história adiados para entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, devido à pandemia de covid-19, enquanto os Jogos Paralímpicos foram também recalendarizados, igualmente na capital nipónica, para entre 24 de agosto e 05 de setembro de 2021.

Na altura, o novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já tinha infetado mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.