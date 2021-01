Momentos decisivos: o futebol é um mundo de ilusões

Há quatro anos lançou o projeto “ A minha causa” para despertar uma geração de jovens para os riscos de apostarem tudo num futuro que pode nunca acontecer.

Um dia, Tarantini, capitão do Rio Ave recebeu uma proposta milionária que o fez repensar a carreira.

Este é o retrato de um mundo que também foi apanhado no turbilhão provocado pela pandemia e que afastou adeptos do convívio com os seus ídolos. Até quando? Ninguém sabe.

Este documentário é o segundo episódio da série, Momentos Decisivos, disponível na Opto, a nova plataforma de streaming da SIC.

