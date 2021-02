Keisuke Honda vai ser oficializado como reforço do Portimonense esta terça-feira.

O japonês passou nos exames médicos e vai assinar um contrato válido até ao final da temporada, com mais uma de opção. O médio ofensivo jogou na época passada no Botafogo do Brasil.

Honda foi considerado futebolista do ano, no Japão, em 2010 e venceu uma supertaça de italia pelo AC Milan em 2016.