The Weeknd atuou durante o intervalo do Super Bowl

Durante o intervalo do Super Bowl, The Weeknd interpretou sete temas que marcam a sua carreira, num espetáculo com mais de 14 minutos e com dezenas de músicos e bailarinos. Durante a atuação, The Weeknd alertou para o excesso de cirurgias plásticas das estrelas de Hollywood.

A poetisa Amanda Gorman, de 22 anos, também marcou presença com o poema "Chorus of the Captains", para homenagear os que têm ajudado a combater a pandemia.

A artista americana H.E.R. interpretou o tema patriótico "America the Beautiful".