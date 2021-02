Tóquio2020: COI classifica como "inapropriadas" declarações sexistas de Mori

O Comité Olímpico Internacional (COI) classificou hoje como "absolutamente inapropriados" e contrários à política do organismo os comentários ofensivos sobre mulheres feitos há seis dias pelo presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

"Os recentes comentários do presidente Yoshiro Mori foram absolutamente inapropriados e contrários aos nossos compromissos", refere o organismo em comunicado, seis dias depois do responsável nipónico ter dito que as mulheres têm dificuldade em ser concisas, observando que os membros femininos do órgão a que preside "sabem colocar-se no seu lugar".