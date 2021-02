Treinador do Inter faz gesto obsceno na direção do presidente da Juventus

A Juventus apurou-se esta terça-feira para a final da Taça de Itália de futebol, ao empatar 0-0 na receção ao Inter de Milão, em jogo da segunda mão das meias-finais.

A partida ficou, no entanto, marcada por um momento tenso que não escapou aos repórteres de imagem.

No intervalo do jogo, o treinador do Inter, Antonio Conte, dirigia-se para os balneários quando, ainda no relvado, fez um gesto obsceno para as bancadas onde se encontrava o presidente da Juventus, Andrea Agnelli.

O jornal desportivo A Bola revela que Conte e Agnelli envolveram-se numa discussão no túnel de acesso aos balneários.

Segundo o Gazetta dello Sport, Fabio Paratici, diretor da Juventus, e Lele Oriali, team manager da equipa de Milão, também participaram na discussão.