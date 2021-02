David Carmo do SC Braga perde o resto da temporada devido a fratura no tornozelo

O defesa central do Sporting de Braga David Carmo sofreu uma fratura do tornozelo direito no jogo com o FC Porto e tem um tempo de paragem mínimo estimado em quatro meses, informou esta quarta-feira o Sporting de Braga.

O jogador lesionou-se com gravidade na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal após um lance aos 65 minutos com Luís Díaz, que motivaria a expulsão do extremo do FC Porto, o que suscitou polémica e duras críticas dos responsáveis portistas.

Após analisar as imagens, o árbitro Luís Godinho acabou por mostrar o cartão vermelho direto ao colombiano do FC Porto.

O jogo esteve parado durante vários minutos.

O Sporting de Braga informou que David Carmo, de 21 anos, sofreu uma rutura bimaleolar do tornozelo direito com um tempo mínimo de paragem de quatro meses, pelo que o central não joga mais esta época.