Tóquio2020. Presidente do Comité Olímpico afastado por comentários machistas

Os comentários machistas causaram, uma semana depois da polémica, a demissão do presidente do Comité Olímpico que organiza os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

Sobre a nomeação de mais mulheres para cumprir uma quota de 40% no Comité Olímpico, disse que seria incómodo. Justificou que falam demais e que as reuniões se tornariam longas demais.

Yoshiro Mori já foi primeiro-ministro do Japão, há 20 anos, e teve que se demitir por causa das gaffes sucessivas. Disse, por exemplo, que as mãe solteiras não mereciam qualquer subsídio porque deviam ser responsabilizadas pelo erro de ter um filho sem marido ou companheiro. Chefiou o governo do Japão menos de 12 meses.