FPF defende que desporto não pode ficar de fora do Plano de Recuperação e Resiliência

Pedro Dias, da direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), defende que o desporto não pode ficar de fora do Plano de Recuperação e Resiliência.

O responsável lembra que a perda económica e social da úlitma época e meia já representa o equivalente a um ano do total da bazuca disponibilizada pela União Europeia.

Um estudo da UEFA revela que o retorno social do investimento do futebol em Portugal é de mais de 1.6 mil milhões de euros. É divulgado numa altura em que o futebol não profissional atravessa uma grave crise financeira.

O desporto não foi incluído no Plano de Recuperação e Resiliência do Governo, fazendo com que as verbas comunitárias pós-covid não sejam direcionadas para esta área.