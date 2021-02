Guarda-redes de andebol do FC Porto está em coma induzido

O guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção nacional, Alfredo Quintana, está estável mas com prognóstico muito reservado. As próximas horas são cruciais para a vida do luso-cubano que esta segunda-feira teve uma paragem cardiorrespiratória.

Entrou no Hospital de São João, no Porto, após ter caído inanimado no início de um treino da equipa portista. A situação do atleta é delicada: está em coma induzido depois de ter estado quase 50 minutos em paragem cardiorrespiratória. Esta situação provocou um edema cerebral

O mundo do andebol está me choque com o incidente. Alfredo Quintana, de 32 anos, nasceu na cidade Havana em Cuba. Veio para Portugal para o FC Porto na época de 2010/11 e representa a seleção nacional desde 2014. Tem sido uma das figuras do crescimento da modalidade em Portugal. Recentemente esteve no mundial do Egito em que Portugal fico em 10.º lugar.