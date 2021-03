Fórmula 1 regressa a Portimão, mas organização não sabe se haverá público nas bancadas

O Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1, já a 2 de maio, mas ainda sem certezas quanto à presença de público nas bancadas.

A organização tem esperança na presença de público, que está a ser discutida com a Direção-Geral da Saúde.

No último grande prémio, em outubro, a organização dos 27.500 expetadores gerou críticas, até do primeiro-ministro. O Autódromo Internacional do Algarve propõe testes para o público.

É o segundo ano consecutivo que o circuito do Algarve recebe a prova, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de covid-19.

Portimão acolhe 27.500 pessoas no mesmo espaço no regresso da Fórmula 1 a Portugal