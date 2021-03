Marcelo e Costa felicitam os novos campeões europeus de atletismo

O Presidente da República e o primeiro-ministro felicitaram a vitória dos atletas portugueses nos europeus de atletismo, na Polónia. Este domingo, as medalhas de ouro conquistadas por Patrícia Mamona e Pedro Pichardo juntaram-se à de Auriol Dongmno, que se sagrou campeão na sexta-feira.

“O Presidente da República felicita os atletas medalhados, mas também todos os atletas que representaram Portugal e deixa uma palavra especial de reconhecimento aos treinadores, às estruturas técnicas, às famílias dos atletas, aos clubes e à Federação Portuguesa de Atletismo. São uma parte menos visível, mas muito importante para os resultados alcançados”, pode ler-se numa nota publicada no portal da Presidência.

Também este domingo o primeiro-ministro aproveitou o Twitter para felicitar a atleta portuguesa Patrícia Mamona, campeã europeia do triplo salto, e todos os que participaram nas provas. Já esta manhã António Costa tinha publicado uma mensagem de felicitação para Pedro Pichardo.

"Felicito todos os que participaram, atletas e equipas técnicas, dignificando o desporto, em especial o atletismo nacional, e a nossa bandeira."

A seleção portuguesa concluiu a sua participação nos "Europeus" com três medalhas de outro depois de no sábado Auriol Dongmo ter vencido a competição feminina do lançamento do peso com a marca de 19,34 metros.