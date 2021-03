Sporting e Rúben Amorim acusados de fraude pela Liga 

O Sporting está a ser acusado pela Liga Portuguesa de Futebol de fraude na inscrição de Rúben Amorim como treinador. A multa para o técnico pode ser de um a seis anos de suspensão.

A queixa foi apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em março de 2020, e a acusação da Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol foi agora conhecida.

Numa reação à acusação, o Sporting fala num dos "episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português".

Na altura, a associação criticou a contratação de Rúben Amorim como técnico do SC Braga por não ter o nível 4 da categoria profissional de treinador, ou seja, não teria as qualificações necessárias para treinar um clube da I Liga. A associação disse que era uma vergonha que desprestigiava a imagem do futebol português.

"Este processo e esta acusação constituem uma mancha reputacional indelével no desporto nacional, com repercussões internacionais, por impedirem qualquer possibilidade de crença no regular funcionamento das instituições que movem o processo", diz o Sporting, através de um comunicado publicado esta segunda-feira no site oficial do clube.

O clube de Alvalade lamenta "o tratamento díspar e enviesado em desfavor" do Sporting e diz que é uma tentativa das instituições envolvidas em "prejudicar gravemente a promissora carreira de um muito competente jovem treinador".

"Só um corporativismo ultrapassado pode acreditar que um processo deste género promove e protege a classe dos treinadores portugueses. E só uma disciplina desportiva cega, no pior sentido, poderia entender ser de acolher essa sanha persecutória."

No comunicado, o clube dirige-se aos sócios e adeptos para assegurar que "não existe qualquer fundamento jurídico que sustente a sanção proposta de um a seis anos de suspensão" e que "reitera a sua total confiança nesta equipa técnica".

Rúben Amorim chegou ao Sporting a 5 de março de 2020, proveniente do SC Braga. Na quinta-feira passada, o treinador de 36 anos prolongou o seu contrato com o clube de Alvalade por mais uma época, até 30 de junho de 2024.

Após 22 jornadas sem derrotas, o Sporting lidera a I Liga, com 58 pontos, mais 10 que o campeão FC Porto e mais 12 que o Sporting de Braga, que recebe esta terça-feira o Vitória de Guimarães.