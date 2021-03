Tóquio2020. Jogos Olimpicos não terão adeptos vindos de fora do Japão

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão devido à pandemia de covid-19, não terão adeptos vindo de fora do Japão, noticiou esta segunda-feira a Kyodo News e outros órgãos de comunicação social japoneses.

Segundo a Kyodo, o Governo japonês já concluiu que "não será possível" permitir a entrada de espetadores que vivam fora do Japão para assistir às provas dos Jogos, com cerimónia de abertura marcada para 23 de julho.

A opinião pública japonesa desfavorável à realização do evento, quanto mais com público, e os seus receios quanto à pandemia de covid-19, quando são conhecidas mais variantes em vários países, estão na base da decisão governamental, adianta a mesma fonte.

Segundo outro diário, o Asahi Shimbun, o Comité Olímpico Internacional (COI) pediu uma exceção para convidados dos patrocinadores da competição, um pedido que está a ser equacionado.

Oficialmente, o COI mantém que "a decisão sobre essa matéria será tomada no fim de março", reiterada ainda na segunda-feira, pelo porta-voz Mark Adams, após nova reunião do Conselho Executivo em que o assunto "não foi discutido".

O evento está agendado para decorrer de 23 de julho a 8 de agosto, com cerca de 900 mil bilhetes já vendidos fora do Japão, numa altura em que se espera que, até ao fim do mês, seja dada uma certeza definitiva sobre a sua realização, ou um cancelamento.

Segundo os media japoneses, está marcada uma reunião entre COI, Governo do Japão, autarquia de Tóquio, Comité Organizador e o Comité Paralímpico Internacional para decidir sobre a viabilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e a presença de público, em caso afirmativo.

