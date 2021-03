Tóquio2020. Presidentes da Liga de futebol e FPF felicitam seleção de andebol

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, e o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitaram este domingo a seleção masculina de andebol pelo apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

"Muitos parabéns à seleção portuguesa e a toda a estrutura da Federação Portuguesa de Andebol pela emocionante qualificação para os Jogos Olímpicos. Mais uma modalidade a levar mais alto o nome de Portugal", escreveu, na rede social Twitter, Pedro Proença.

Por seu lado, o líder da FPF enviou "uma emocionada mensagem de felicitações", citada no 'site' na Internet do organismo, lembrando a exibição "verdadeiramente histórica" com a França (29-28).

"Com este apuramento para os Jogos, alcançaram um dos maiores feitos da história do desporto português", escreveu Fernando Gomes, lembrando ainda a morte do guarda-redes Alfredo Quintana, em 26 de fevereiro.

Esta foi, disse, "a mais bonita homenagem" ao antigo guardião do FC Porto e da seleção, defendendo que os andebolistas portugueses honraram "o andebol e desporto nacionais".

Depois de vencer, nos últimos segundos, a França por 29-28, a 'armada' lusa 'carimbou' o passaporte para a capital japonesa, elevando para 54 o número de atletas apurados, uma vez que serão convocados 14 andebolistas para representar Portugal na prova.

O apuramento, conseguido no torneio de qualificação, garante ainda a presença numa modalidade coletiva em Tóquio2020, a única que ainda podia conseguir esta qualificação, lograda após vencer a Tunísia (34-27) no primeiro jogo e perder ante a Croácia (25-24) no sábado.

O andebol português vai estrear-se em Jogos Olímpicos.