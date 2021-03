Presidente da República felicita seleção de andebol e celebra "a vitória póstuma de Quintana"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já felicitou a seleção de andebol pela qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa destaca a "dedicação e empenho de todos os jogadores" e felicita também a equipa técnica.

Diz ainda que a vitória contra a França foi uma "vitória póstuma de Quintana", o guarda-redes da seleção que morreu no dia 26 de fevereiro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória

O apuramento para os Jogos Olímpicos

A seleção portuguesa de andebol alcançou este domingo o feito inédito de se qualificar para os Jogos Olímpicos, ao ganhar por 29-28 à anfitriã França, em Montpellier, com um golo no último segundo do jogo por Rui Silva.

Numa partida em que estava obrigado a vencer os vice-campeões olímpicos para garantir o apuramento, Portugal entrou mal, esteve a perder por seis golos, aos 7-2 e 9-3, mas recuperou e validou a sofrida qualificação para Tóquio2020 no último segundo.

'Por Portugal e por ti', numa referência ao malogrado Alfredo Quintana, que morreu em 26 de fevereiro na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, foi o lema que orientou os 'heróis do mar' na superação de todas as adversidades.

Portugal e França são as seleções do segundo torneio pré-olímpico que avançam para Tóquio2020, cabendo ao andebol nacional o papel de ser a primeira modalidade de pavilhão a marcar presença nos Jogos Olímpicos.

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DEDICA VITÓRIA A ALFREDO QUINTANA

O presidente da Federação de Andebol de Portugal disse que o apuramento da equipa para os Jogos Olímpicos de Tóquio é uma homenagem ao falecido guarda-redes da equipa Alfredo Quintana.

Miguel Laranjeiro descreveu o momento da vitória e lembrou que as últimas semanas não foram fáceis para a equipa.