"O FC Porto é um adversário que respeitamos. Estaremos preparados e prontos para jogar"

O diretor técnico do Chelsea, Petr Cech, afirmou hoje que o emblema inglês "respeita a história" do FC Porto na Liga dos Campeões de futebol e garantiu que os "blues" vão estar preparados para os quartos de final.

"Nesta fase, todas as equipas são grandes equipas. O FC Porto é um adversário que respeitamos, que tem história na Liga dos Campeões e no futebol europeu. Estaremos preparados e prontos para jogar com o FC Porto", disse Petr Cech, em declarações à UEFA.