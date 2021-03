Exclusivo: Otávio renova hoje com o FC Porto

Otávio está no Estádio do Dragão para assinar esta segunda-feira a renovação de contrato com o Futebol Clube do Porto.

Os "dragões2 convenceram o jogador com um prémio de assinatura a rondar os 4 milhões de euros e um salário próximo dos 3 milhões de euros limpos, que faz de Otávio o jogador mais bem pago do plantel "azul e branco". O novo contrato será até 2025.

A oficialização da renovação está eminente, devendo acontecer ainda durante o dia de hoje.

Otávio publicou esta segunda-feira uma mensagem na rede social Twitter que não demorou a despertar centenas de reações dos seguidores, a grande maioria adeptos portistas:

Otávio foi contratado pelo Futebol Clube do Porto ao Internacional, em 2014, por dois milhões e meio de euros, e após ano e meio foi cedido ao Vitória de Guimarães.

O brasileiro voltou ao Dragão, assumindo-se como uma das figuras da equipa após a chegada do treinador Sérgio Conceição.