Otávio será um dos jogadores mais bem pagos do plantel do FC Porto

O FC Porto anunciou a renovação de contrato de Otávio até 2025. Passa a ser um dos jogadores mais bem pagos do plantel, ao receber perto de três milhões de euros limpos por ano.

A renovação foi assinalada com uma cerimónia que juntou o futebolista e o presidente dos "dragões", Jorge Nuno Pinto da Costa, no Estádio do Dragão.

Pinto da Costa revelou-se satisfeito por poder comunicar aos adeptos a continuidade do jogador, numa altura em que muito se falava da sua saída no final da época.

Já Otávio revelou-se satisfeito por continuar "em casa", dizendo sentir-se "muito feliz". O médio brasileiro garantiu que vai "dar tudo em campo". "Às vezes, as coisas não correm sempre bem, mas a vontade vai estar lá. Vão contar connosco até ao final"", concluiu.

Otávio foi contratado pelo FC Porto ao Internacional, em 2014, por 2,5 milhões de euros e, após ano e meio, foi cedido ao Vitória de Guimarães.