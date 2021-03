Oficial: Otávio renova com o FC Porto até 2025

O futebolista Otávio renovou esta segunda-feira o contrato com o FC Porto, anunciou o clube "azul e branco".

O médio assina um contrato válido até 2025.

A renovação foi assinalada com uma cerimónia que juntou o futebolista e o presidente dos "dragões", Jorge Nuno Pinto da Costa, no Estádio do Dragão:

Ao que o Jogo Aberto apurou, os "dragões" convenceram o jogador com um prémio de assinatura a rondar os 4 milhões de euros e um salário próximo dos 3 milhões de euros limpos, que faz de Otávio o jogador mais bem pago do plantel "azul e branco".

Otávio foi contratado pelo FC Porto ao Internacional, em 2014, por 2,5 milhões de euros e, após ano e meio, foi cedido ao Vitória de Guimarães.

Gualter Fatia

O brasileiro voltou ao Dragão, assumindo-se como uma das figuras da equipa após a chegada do treinador Sérgio Conceição.