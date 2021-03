Fernando Pimenta em estágio no Alentejo para preparar Jogos Olímpicos de Tóquio

Fernando Pimenta está a fazer um estágio de duas semanas no Alentejo, em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O canoísta já garantiu o apuramento para a prova. Com o atleta estão ainda outros três que procuram carimbar o passaporte para as olimpíadas do próximo verão.

Na tranquilidade da albufeira da barragem do Maranhão, em Avis, no distrito de Portalegre, quatro atletas buscam um sonho chamado Jogos Olímpicos.

O canoísta Fernando Pimenta espera lutar pelas medalhas, mas antes ainda terá de competir na Taça do Mundo, que se realiza em maio, na Hungria. A dupla Marco Apura e Bruno Afonso e a atleta Joana Vasconcelos esperam conseguir integrar a comitiva portuguesa.

Portugal tem sete atletas qualificados na canoagem para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A competição está marcada para o próximo verão, de 23 de julho a 8 de agosto, depois de ter sido adiada por causa da pandemia.