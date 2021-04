Exclusivo. Miguel Veloso vai renovar com o Hellas Verona até 2022

Miguel Veloso vai renovar contrato com o Hellas Verona por mais uma temporada.

O internacional português chegou a acordo nos últimos dias com o clube italiano para renovar o vínculo, que terminava no final desta época, até 2022. O acordo foi alcançado nos últimos dias, com o português a manter as mesmas condições contratuais. A oficialização só deverá ocorrer no decorrer da próxima semana.

O médio de 34 anos vai então renovar por mais uma temporada, a terceira, com o Hellas Verona, que à trigésima jornada do campeonato ocupa o nono lugar da tabela classificativa. Esta época, Miguel Veloso participou em vinte e um jogos pela equipa italiana onde fez dois golos.