SC Braga tenta contratar Nélson Oliveira para a próxima época

O Sporting Clube de Braga está a tentar garantir a contratação de Nélson Oliveira para a próxima época.

O avançado de 29 anos está em final de contrato com o AEK de Atenas mas os gregos estão a pressionar para o jogador renovar antes do final da temporada.

O 'Jogo Aberto' sabe que Nélson Oliveira quer esperar pelo final da época e só depois tomar uma decisão sobre o futuro. O SC Braga está apenas interessado na contratação a custo zero. O salário elevado do jogador pode ser um entrave para a concretização do negócio.